Порошенко в Давосе проведет заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ

Президент Петр Порошенко 23 января проведет в Давосе заседание Национального инвестиционного совета с участием директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

В заседании примет участие также министр финансов Оксана Маркарова, которая в составе официальной делегации едет в Давос на Всемирный экономический форум, сообщает Министерство финансов на своей странице в Facebook.

"Что мы должны рассказать и услышать (на форуме - ред.)? Во-первых, уже учитываем глобальные риски в планировании и прогнозировании своего развития, во-вторых, успешно развиваем экономику и наш ВВП растет уже 11 кварталов подряд, во третьих, что это свидетельствует о привлекательности Украины как инестицийного и бизнес-партнера. Об этом, в частности, Президент Украины Петр Порошенко и Оксана Маркарова завтра будут говорить с директором-распорядительницей МВФ Кристин Лагард и на втором заседании Инвестиционного совета", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что лишь трое из лидеров стран "Большой семерки" планируют прибыть в Давос в этом году: премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в форуме из-за разногласий с Демократической партией. Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на экономический форум в Давос из-за напряженного графика. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за Брексита.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе 22-25 января. Официальной темой форума в этом году станет "Глобализация 4.0: формирование новой архитектуры во времена четвертой промышленной революции".