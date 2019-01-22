Телеведущий купил дом в 2013 году более чем за миллион евро.

РоSSийскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ведет еженедельную программу на "РоSSии-1", принадлежит не одна, а две виллы в Италии на озере Комо.

Об этом сообщил роSSийский оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который опубликовал новое расследование о недвижимости роSSийского телеведущего Владимира Соловьева

Эта вилла расположена в городе Менаджио, всего в 11 километрах от другого итальянского дома Соловьева, который Навальный показал полтора года назад.

В 2013 году Соловьев купил имение на участке 37 соток за 1,021 млн евро. Площадь основного дома с пятью спальными составляет 300 кв. м., площадь гостевого трехкомнатного дома - 90 кв. м. Сейчас там строится бассейн, и Навальный предполагает, что по окончанию работ стоимость виллы достигнет 1,5 млн евро.

Напомним, раньше оказалось, что ведущая программы "Время" на роSSийском "Первом канале", один из главных пропагандистов Кремля Екатерина Андреева оказалась почетной гражданкой Черногории.

Также известно, что у владельца "Лайфньюс" Арама Габрелянова есть квартира в Париже, а ведущий программы "Вести в субботу" на телеканале "РоSSия 1" Сергей Брилев - британский подданный.