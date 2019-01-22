Сгоревшие в Керченском проливе танкеры незаконно перевозили газ в Сирию, - МинВОТ

Суда привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран.

Два газовых танкера MAESTRO и VENICE (CANDY), которые загорелись в Черном море, с 2016 года привлекались к незаконным поставкам газа в Сирию.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"21 января произошла очередная авария в районе Керченского пролива. По имеющейся информации, загорелись два газовых танкера (LPG tankers) «MAESTRO» (год строительства - 1990) и «VENICE» (прежнее название CANDY, год постройки - 1992) под флагами Танзании. Известно, что авария произошла во время перегрузки между судами на море методом «ship to ship transfers»", - говорится в сообщении.

По данным международных мониторинговых систем, танкер VENICE вышел из роSSийского порта "Темрюк" 20 января, однако на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System). То же самое наблюдалось и на танкере MAESTRO - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019.

"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлены на избежание ответственности согласно украинскому законодательству, также они стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции. Заметим, что система AIS предоставляет возможность не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения и незаконного пересечения границ", - подчеркнули в МинВОТ.

Отмечается, что сейчас тяжело установить происхождение газа, который перевозился, но по имеющейся информации суда привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран. Также, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда VENICE и MAESTRO задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года.

Напомним, 21 января в Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов под флагом Танзании. По состоянию на утро вторника, число погибших достигло 14 человек.