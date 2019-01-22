Сгоревшие в Керченском проливе танкеры незаконно перевозили газ в Сирию, - МинВОТ
Суда привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран.
Два газовых танкера MAESTRO и VENICE (CANDY), которые загорелись в Черном море, с 2016 года привлекались к незаконным поставкам газа в Сирию.
Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"21 января произошла очередная авария в районе Керченского пролива. По имеющейся информации, загорелись два газовых танкера (LPG tankers) «MAESTRO» (год строительства - 1990) и «VENICE» (прежнее название CANDY, год постройки - 1992) под флагами Танзании. Известно, что авария произошла во время перегрузки между судами на море методом «ship to ship transfers»", - говорится в сообщении.
По данным международных мониторинговых систем, танкер VENICE вышел из роSSийского порта "Темрюк" 20 января, однако на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System). То же самое наблюдалось и на танкере MAESTRO - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019.
"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлены на избежание ответственности согласно украинскому законодательству, также они стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции. Заметим, что система AIS предоставляет возможность не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения и незаконного пересечения границ", - подчеркнули в МинВОТ.
Отмечается, что сейчас тяжело установить происхождение газа, который перевозился, но по имеющейся информации суда привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран. Также, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда VENICE и MAESTRO задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года.
Напомним, 21 января в Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов под флагом Танзании. По состоянию на утро вторника, число погибших достигло 14 человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.01.2019 14:49