Біля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку

Поблизу Щастя в Луганській області партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські війська транспортували військову техніку, заявив глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «місто Луганськ – село Лантратівка». Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів", - наголосив Гайдай.