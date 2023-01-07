Новостей.COM ⇒
2023-01-07
Біля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку
Знищено залізничне полотно сполучення «Луганськ – Лантратівка», інформує
© Операція Об'єднаних сил / Facebook
Поблизу Щастя в Луганській області партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські війська транспортували військову техніку, заявив глава ОВА Сергій Гайдай у
"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «місто Луганськ – село Лантратівка». Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів", - наголосив Гайдай.
За його словами, у зворотному напрямку окупанти вивозили цим шляхом українське зерно до РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua