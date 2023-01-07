Біля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку

Знищено залізничне полотно сполучення «Луганськ – Лантратівка», інформує ZN.ua.

Біля Щастя партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Поблизу Щастя в Луганській області партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські війська транспортували військову техніку, заявив глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «місто Луганськ – село Лантратівка». Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів", - наголосив Гайдай.

За його словами, у зворотному напрямку окупанти вивозили цим шляхом українське зерно до РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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