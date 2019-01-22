В РФ завели дело на следователя СБУ, который сообщил о подозрении Вышинскому

Андрей Просняк возглавляет следственный отдел Главного управления СБУ.

?В РФ завели дело на следователя СБУ, который сообщил о подозрении Вышинскому
Кирилл Вышинский
Фото: RuNews24

РоSSийские следователи возбудили уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины, привлекшего к ответственности директора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "Интерфакс".

"В отношении Андрея Просняка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 УК РФ, ч. 2 ст. 299 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности)", - сказала она.

Просняк возглавляет следственный отдел Главного управления СБУ.

"Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в Международное информационное агентство "РоSSия сегодня", - заявили в СК.

В Следкоме утверждают, что данные материалы "вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины".

"Несмотря на это, Вышинский привлечен на территории Украины к уголовной ответственности за руководство деятельностью представительства международного информационного агентства "РоSSия сегодня", - сказала представитель СКР.

Напомним, 15 мая 2018 года сотрудники СБУ задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с сотрудниками прокуратуры они провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытому по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 6 июля Вышинскому сообщили о еще одном подозрении - в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

На суде Вышинский отказался от украинского граждагнства.


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