Евросоюз ввел санкции против начальника ГРУ фюрера РФ и его заместителя за применение химоружия
В черный список включены также агенты Мишкин и Чепига.
Совет Европейского Союза 21 января принял решение о введении санкций против девяти человек и одной организации за применение химического оружия.
Список обнародован в официальном журнале ЕС.
В их числе оказались новый руководитель Главного управления Генерального штаба ВС РФ (также известное как ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также агенты ГРУ Александр Мишкин (он же Александр Петров) и Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов), причастные к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.
Кроме того, в черный список по химоружию включен сирийский научно-исследовательский центр SSRC и пять сирийских чиновников, которые могут быть ответственны за разработку и производство химического оружия.
Напомним, в декабре 2018 года санкции против "Боширова" и "Петрова" ввели также Соединенные Штаты Америки. Вместе с ними под санкции попали еще 16 человек, большинство из которых связаны с ГРУ.
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Политика
21.01.2019 13:29