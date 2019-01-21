Московский патриархат не сможет сохранить Лавру, не сменив названия, - Филарет

РоSSийская церковь в Украине должна обозначить это в названии, как решил парламент.

Московский патриархат не сможет сохранить Лавру, не сменив названия, - Филарет
Фото: loda.gov.ua

Православная церковь московского патриархата в Украине должна сменить название согласно требованию Верховной Рады Украины, иначе она не сможет сохранить в собственности Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Об этом сообщил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью ТСН.

Филарет отметил, что парламент принял закон для перехода общин, а также обязал церковь московского патриархата сменить название.

"Если они должны перерегистрироваться в Русскую православную церковь, а они не захотят, тогда не будут иметь права юридического лица. А без права юридического лица - лишатся многого… В том числе и лавры", - добавил Филарет.

"Насилие мы отвергаем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как община может перейти в Украинской православной церкви", - сказал Филарет. - "Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет. Потому что это святыня Украинской и должен принадлежать украинской церкви, а не роSSийской".

Ранее в священники московского патриархата заявляли, что не собираются покидать Киево-Печерскую лавру. По словам архимандрита Поликарпа, священники покидать ее не собираются, поскольку "они украинцы и будут жить на своей земле".

Напомним, после образования Православной церкви Украины на объединительном соборе 15 декабря к ПЦУ присоединились уже более 100 приходов московского патриархата.


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