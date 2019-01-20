Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт

20 января в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт
Донецкий аэропорт

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в будущем отстроить разрушенный Донецкий аэропорт.

"Восстановим аэропорт Донецка, и над его высокой диспетчерской башней всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и современнее. Вечная память павшим героям! Слава живым защитникам Донецкого аэропорта!" - написал Порошенко в Twitter.

В воскресенье, 20 января, на территории Министерства обороны Украины состоялась церемония, посвященная памяти погибших защитников донецкого аэропорта. В мероприятии приняли участие президент Порошенко, руководство Минобороны и Генштаб ВСУ, а также семьи погибших военных, говорится на сайте Минобороны.

Напомним, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, «Градов», минометов и танков, работали снайперы. Киборгами украинских военных назвали самые террористы. Поскольку, только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 силы АТО отошли с ДАПа из-за разрушения объекта.


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