Ракетный эсминец ВМС США направляется в Черное море
Donald Cook проведет учения с союзниками по НАТО и партнерами.
Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) направляется в Босфор через Дарданеллы и спустя несколько часов войдет в акваторию Черного моря.
Об этом сообщает командование Шестого флота Военно-морских сил США.
"ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит в Черное море продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", - заявил командир эсминца Мэтью Дж. Пауэлл.
В ВМС США отметили, что регулярно направляют корабли в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом. Donald Cook проведет учения с союзниками по НАТО и партнерами.
О том, что корабль направляется в Черное море, сообщил также посол Украины в США Валерий Чалый.
"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арли Бёрк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает", - написал он в фейсбуке.
Эсминец "Дональд Кук" представляет собой эскадренный миноносец четвертого поколения, главное оружие которого – управляемые крылатые ракеты "Томагавк". Дальность их полета составляет до 2500 км. Кроме того, на борту эсминца находится артиллерийское вооружение, в частности, 127-мм пушка "Марк 45".
Ранее в январе сообщалось, что в Черное море идет американский десантный корабль-док USS Fort McHenry.
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