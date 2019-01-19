Во Львове умер 98-летний лидер ОУН, который был узником Аушвица

Омелян Коваль присоединился к ОУН в 1938 году

Во Львове умер 98-летний Омелян Коваль, один из лидеров Организации украинских националистов (бандеровское крыло), узник нацистского лагеря Аушвиц. Об этом пишет "Радио Свобода".

Омелян Коваль
Омелян Коваль

Омелян Коваль родился 4 февраля 1920 года в селе Рахин Долинского района Ивано-Франковской области. Присоединился к ОУН в 1938 году под псевдонимом "Демьян", был в проводе организации.

В 1941 году немецкие оккупанты арестовали его, сначала он находился во Львове в тюрьме на Лонцкого, потом его отправили в концлагерь в Аушвиц, где он был с другими оуновцами до 1945 года, в частности и двумя братьями Степана Бандеры.

На руке Омеляна Коваля сохранился лагерный номер – 49730.

В послевоенное время он оказался в эмиграции в Германии, затем в Бельгии, а в 1997 году принял украинское гражданство и переехал на постоянное жительство во Львов. На вопрос, почему вернулся в Украину, отвечал, что чувствует себя здесь счастливым и здесь хочет умереть, пишет издание.

Последние годы Омелян Коваль тяжело болел, за ним ухаживала его дочь, которая также переехала в Украину. Коваль написал книгу "Воспоминания моей жизни", где описал все важные события, которые пережил, в частности в лагере в Аушвиц.


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