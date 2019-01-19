Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье Донецкой области

Накануне глава государства создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе.

Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье Донецкой области
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ об образовании военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области.

Соответствующий указ №13/2019 от 18 января 2019 года опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, командующему объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации следует принять все предусмотренные законом "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с созданием этой военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, накануне глава государства создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области.


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