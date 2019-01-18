Пограничники провели тактические учения по ?обороне побережья возле Мариуполя

Выполняя ра распоряжения командующего Объединенных сил Сергея Наева по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава ООС, пограничники Донецкого отряда провели тактические учения по обороне побережья вблизи Мариуполя.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Действуя в составе подразделений, военнослужащие выполнили тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника", - говорится в сообщении.

Учения традиционно начались с поднятия по тревоге. Затем преодолевая десятки километров по пересеченной местности, пограничники совершили марш в район выполнения боевой задачи.

"Такой маршрут стал определенным испытанием для водителей боевых машин и помог приобрести практический опыт по эксплуатации и управлению техникой в сложных условиях местности при неблагоприятных метеоусловиях, поскольку на этот раз программу учений пришлось отрабатывать после мощного снегопада", - отмечается в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Учения включали в себя реальные тактические эпизоды, с которыми сталкиваются пограничники в зоне боевых действий. Во время стрельб личный состав усовершенствовал навыки в обращении с оружием в различных условиях, точности и кучности стрельбы из стрелкового оружия, а также маскировки на местности.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Особое внимание было уделено вопросам тактической медицины - предоставлению необходимой домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника.

Напомним, также на Донбассе в районе отвода сил артиллерии, провели тактические учения экипажи самоходных артустановок "Пион".