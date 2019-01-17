Полиция закрыла дело о доведении до самоубийства руководителя Николаевского аэропорта

Волошин погиб 18 марта прошлого года после того, как выстрелил себе в грудь из пистолета.

?Полиция закрыла дело о доведении до самоубийства руководителя Николаевского аэропорта
Владислав Волошин
Фото: news.pn

Полиция не нашла виновных в доведении до самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина, который застрелился в марте прошлого года.

Об этом пишет Insider.

Сообщается, что дело было закрыто в связи с отсутствием состава криминального преступления.

29-летний герой-летчик из Луганска Волошин 18 марта прошлого года выстрелил себе в грудь из пистолета без номера. Сделал он это у себя дома, в тот момент, когда в доме была его семья.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция сначала открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Затем самоубийство Волошина начали связывать связывать с давлением на него из областной администрации. Одной из версий следствия было доведение до самоубийства путем принуждения Волошина к незаконным действиям. Речь шла о том, что его как директора аэропорта заставляли подписывать тендерную документацию, которая была частью незаконной схемы.

Следователи внесли в дело дополнительную квалификацию по ст. 120 УК (доведение до самоубийства). Также сообщалось, что рассматривался вариант несчастного случая при обращении с огнестрельным оружием.

Позже в СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В переписке Волошин делится с собеседником копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.

После этого Савченко самостоятельно обратился к следствию с просьбой допросить его и заявил, что самоубийство Волошина "хотят на него повесить оппоненты".

Фото: theinsider.ua

Напомним, летчик Волошин - бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации, совершил 33 боевых вылета, пока применение авиации на Донбассе не было запрещено Минскими соглашениями.

В 2015 году роSSийская пропаганда назвала его виновником катастрофы малайзийского "Боинга". Он якобы выпустил по пассажирском самолету ракету "воздух-воздух". Эта версия была опровергнута международным следствием. На самом деле самолет был сбит из ЗРК "Бук", который прибыл из РоSSии, с территории, которая контролировалась боевиками "ДНР".

В начале 2018 года Волошин был назначен и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт". С июля 2017 года он был заместителем директора аэропорта.


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