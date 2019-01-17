РоSSия проводит учения на всех полигонах Крыма

Стрельбы проводятся в дневное и ночное время.

РоSSия проводит учения на всех полигонах Крыма
Фото: mil.ru

РоSSийские военные приступили к выполнению боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов на всех полигонах Крыма. Стрельбы проходят в рамках интенсивной подготовки военнослужащих и проводятся в дневное и ночное время, информирует Минобороны РФ.

Сообщается, что военнослужащие отрабатывают комплекс практических упражнений с автоматами АК-74 и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7В.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся, на расстоянии от 100 метров до 1 км.

Также военнослужащие проводят контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ на месте и в движении.

Всего в мероприятии задействовано более 1 тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Накануне сообщалось, что РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С".


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