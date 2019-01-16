Каждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестации

Более 400 человек будут или уже уволены.

Каждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестации
Архивное фото
Фото: expres.ua

По состоянию на конец декабря Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела квалификационное оценивание 2043 судей местных и апелляционных судов.

Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 1624 судей, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ВККСУ.

Таким образом, соответствие занимаемой должности не подтвердили 419 судей местных и апелляционных судов (21%).

Судьи, не прошедшие переаттестацию, будут или уже уволены. В частности, 240 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания, 179 - не подтвердили соответствия занимаемой должности, из них 109 не сдали экзамены, 70 - не прошли собеседований с членами ВККСУ.

Напомним, что ВККСУ планирует с марта по сентябрь завершить оценивание еще 3153 судей.

Высшая квалификационная комиссия судей проводит квалификационное оценивание всех судей на соответствие занимаемой должности. Судьи сдают тесты и практическое задание, проходят психологические тесты и собеседование. Члены ВККС также изучают досье судьей. Те судьи, которые не пройдут квалифоценивание, подлежат увольнению.


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