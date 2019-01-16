Каждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестации

Более 400 человек будут или уже уволены.

По состоянию на конец декабря Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела квалификационное оценивание 2043 судей местных и апелляционных судов.

Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 1624 судей, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ВККСУ.

Таким образом, соответствие занимаемой должности не подтвердили 419 судей местных и апелляционных судов (21%).

Судьи, не прошедшие переаттестацию, будут или уже уволены. В частности, 240 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания, 179 - не подтвердили соответствия занимаемой должности, из них 109 не сдали экзамены, 70 - не прошли собеседований с членами ВККСУ.

Напомним, что ВККСУ планирует с марта по сентябрь завершить оценивание еще 3153 судей.

Высшая квалификационная комиссия судей проводит квалификационное оценивание всех судей на соответствие занимаемой должности. Судьи сдают тесты и практическое задание, проходят психологические тесты и собеседование. Члены ВККС также изучают досье судьей. Те судьи, которые не пройдут квалифоценивание, подлежат увольнению.