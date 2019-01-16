Савченко заявила, что СБУ не дает ей зарегистрироваться кандидатом в президенты

Нардеп утверждает, что к ней не допускают нотариуса.

Савченко заявила, что СБУ не дает ей зарегистрироваться кандидатом в президенты
Надежда Савченко
Фото: Сергей Нужненко

Народный депутат Надежда Савченко заявляет о препятствовании следственных органов ее регистрации для участия в выборах президента Украины.

Об этом она заявила в перерыве судебного заседания по рассмотрению жалобы на необоснованность открытия уголовного производства, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мое видение участия в избирательной кампании в том, что Служба безопасности Украины неправомерно не допускает ко мне нотариуса. Все начинается с нотариуса. Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс, они не допускают ко мне нотариуса, хотя не имеют права этого делать", - сказала Савченко.

Она сообщила, что в связи с этим она обратилась в международные инстанции, а также в соответствующие инстанции Украины и правоохранительные органы.

"Будет решен этот вопрос -будем говорить о следующих шагах... Пока что результата нет", - добавила депутат.

"Они, конечно, допустят нотариуса и признают свою ошибку, но уже после того, как регистрация закончится. Это их цель... Они препятствуют на этой стадии, чтобы не начинать открыто препятствовать на стадии, когда я буду зарегистрирована. Тогда это будет совершенно очевидным", - добавила Савченко.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила правоохранительным органам разрешение на ее задержание и арест. С 23 марта Савченко находится под стражей в Киевском СИЗО, в декабре суд ограничил депутату и ее адвокатам сроки ознакомления с материалами дела до 20 января.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

В декабре Шевченковский районный суд Киева продлил содержание Савченко под стражей до 18 февраля 2019 года.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.


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