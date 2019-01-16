НАБУ возобновило дело против Дзензерского

Депутат не указал более 4 млрд гривен долгов в декларациях.

НАБУ возобновило дело против Дзензерского
Денис Дзензерский
Фото: fakty.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро возобновило расследование по делу по декларации депутата Верховной Рады Дениса Дзензерского.

"Расследование возобновлено. Буквально на днях поступило решение суда об отмене постановления о закрытии дела", - рассказал агентству "Украинские новости" источник в Бюро.

Он сослался на постановление Киевского апелляционного суда, который 19 декабря приказал вернуть материалы уголовного производства для проведения досудебного расследованию.

Уголовное производство НАБУ было внесено в единый реестр досудебных расследований 5 января 2017 года по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

По данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятому по результатам проведения полных проверок деклараций депутата за 2015 и 2016 годы, он не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд гривен. Это средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

В июле 2017 года детективы вместе с прокурорами САП обратились к генеральному прокурору с проектом представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата по вышеуказанным фактам. Однако представление на Дзензерского было возвращено на доработку. Детективы НАБУ устранили недостатки.

Несмотря на это 24 июля 2018 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл производство против Дзензерского, так как не увидел в его действиях состава уголовного правонарушения.


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