Патриарх Феофил III заявил, что никогда не обсуждал с Тимошенко Томос

Священнослужитель назвал Ющенко "лжецом".

Патриарх Феофил III заявил, что никогда не обсуждал с Тимошенко Томос
Фото: spzh.news

Пресс-служба партии «Батькивщина» опровергла распространенное ранее в СМИ заявление Виктора Ющенко о том, что в 2017 году во время встречи с Иерусалимским Патриархом Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой приостановить процесс признания Православной церкви Украины. В доказательство своего заявления пресс-служба приводит слова Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, всего Иордана, Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Феофила III.

В частности, Фоеофил III отрицает, что когда-либо обсуждал с Тимошенко вопросы автокефалии украинской церкви.

"Это ложь, распространенная с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей. Он (Ющенко - ред.) лжец. Он врет. Он должен уважать мой статус и то, что я пригласил его в Патриархат".

«Батькивщина» потребовала от Виктора Ющенко и других лиц, которые "озвучивали эту ложь", а также средств массовой информации, которые ее распространяли, публичных извинений и опровержения ложных сведений.


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