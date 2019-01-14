Суд по делу Крысина не смог перейти к обвинительному акту

Крысин подал в суд два ходатайства, которые нельзя было рассмотреть без адвоката, который предусмотрительно не пришел.

Дарницкий районный суд Киева сегодня, 14 января, в деле против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана и пытках в пятый раз не смог начать слушать обвинительный акт. Об этом в зале заявила судья Елена Просалова, передает РБК-Украина.

Крысин заявил, что подал в суд два ходатайства. Однако объяснить суть и содержание этих ходатайств не смог. Как стало ясно в ходе заседания, одно из ходатайств касается отказа от услуг адвоката Игоря Василенко.

Подсудимый также добавил, что хочет ознакомиться с материалами дела, которых он еще не видел "ни одного листа".

В процессе заседания судья Просалова сообщила, что суд не может при отсутствии защитника рассматривать ходатайство и продолжать слушать дело. После этого Крысин возразил против зачитывания обвинительного акта в сегодняшнем заседании.

Адвокат Татьяна Гнатюк заявила, что в следующем заседании, назначенном на 24 января, не сможет присутствовать, поскольку имеет другие заседания.

"Суд постановил отложить рассмотрение дела в отношении Юрия Крысина на 24 января.

"На 24 января заседание суд не отменяет. Адвоката Солодко мы уведомим должным образом", - сказала судья Просалова.

Прокурор по делу Крысина Юлия Малашич считает, что сторона защиты злоупотребляет своими процессуальными правами.

Напомним, на прошлом заседании все трое адвокатов Крысина - Татьяна Гнатюк, Игорь Василенко и Евгений Солодко - не явились в заседание в полном составе без объяснения суду причин своей неявки.

Крысин сейчас находится в колонии в Торецке, где отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.