Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что ему важно услышать позицию Медведчука по многим вопросам.

"Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом , - подчеркнул Лукашенко. - Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю".

Президент Беларуси также отметил, что знает о позиции Медведчука в вопросе нормализации ситуации между Россией и Украиной.

"Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", - сказал Лукашенко.

Медведчук в свою очередь поблагодарил президента Беларуси за возможность встречи и теплые слова об Украине.

"Действительно, сегодня наша страна переживает многие проблемы. И я здесь хочу отметить вашу личную роль и роль Беларуси в мирном урегулировании в Донбассе. Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире Минские соглашения. Несмотря на то, что они, к большому сожалению, не исполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования в Донбассе. И все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", - сказал политик.

Он добавил, что с 2014 года принимает участие в переговорном процессе, а потому часто бывает в Минске.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Медведчук перестал участвовать в Минских переговорах.

В 2018 году Медведчук вернулся в украинскую политику. Весной он заявил, что собирается баллотироваться на выборах в Верховную Раду в 2019 году, вступил в партию "За життя" и быстро стал одним из ее лидеров.

В 1997-2002 годах Медведчук был депутатом Рады второго-четвертого созывов, несколько лет занимал пост вице-спикера и первого вице-спикера. В 2002-2005 годах возглавлял администрацию президента Леонида Кучмы. Он является кумом президента РоSSии Владимира Путина.