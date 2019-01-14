ФСБ фюрера РФ хочет судить украинских моряков в закрытом режиме

Также ФСБ просит не разглашать итоги заседания без согласования со следователем.

ФСБ РоSSии обратилась в суд с обращением провести в закрытом режиме заседание Лефортовского суда по продлению срока ареста военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Также ФСБ просит не разглашать итоги заседания без согласования со следователем.

"ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия. Также они просят не предавать огласке результаты без согласования со следователем. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия", - рассказал защитник.

Адвокат Николай Полозов в Фейсбуке сообщил, что позиция стороны защиты - это открытые и прозрачные судебные заседания, отвечающие принципам гласности при осуществлении судопроизводства. С обязательным допуском на них СМИ , представителей посольств иностранных государств, украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, а также родственников военнопленных моряков.

Все адвокаты моряков будут заявлять соответствующие ходатайства.

Напомнми, накануне Денисова прибыла в Москву для участия в суде над пленными моряками.