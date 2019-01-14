Первый приход УПЦ МП в Одесской области перешел в Православную церковь Украины

Решение было принято еще на Рождество.

Первый приход УПЦ МП в Одесской области перешел в Православную церковь Украины
Фото: Балтская епархия

Первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района, сообщает Думская.

Как сообщил изданию местный житель, отец одного из томящихся в плену украинских моряков Виктор Сорока, решение было принято еще на Рождество, 7 января.

"После литургии прошло собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан - за переход в Украинскую церковь. Сегодня же к нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами", - рассказал Виктор Сорока.

Сейчас прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе.

Напомним, что в ПЦУ перешли уже около 50 приходов УПЦ МП. Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.


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