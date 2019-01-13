МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ

"При любых обстоятельствах РоSSия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска".

МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
Фото: новости-крыма.ru-an.info

РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ не только для возможных военных противников, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов и мониторинга. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, говорится на сайте МинВОТ.

Так, в Джанкое в ноябре дополнительно развернули ракетные комплексы С400.

"Это уже четвертый ракетный комплекс во временно оккупированном Крыму, поставленный для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины. Мы видим милитаризацию, мы видим ограничения в доступе, военную угрозу и мы знаем, что при любых обстоятельствах РоSSия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска", - подчеркнул Черныш.

По словам министра, у РоSSийской Федерации есть "мощный физический фактор, который она применяет для блокировки".

"В военной теории - это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть. Поэтому РоSSия применяет расширенный военный компонент для ограничения доступа не только для возможных противников в военном плане, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов, мониторинга и т.д.", - сказал Черныш

Он сообщил, что из-за такой политики РоSSии Украина нарабатывает альтернативную логистику для Приазовья и восточных территорий.

"Вскоре миссия Европейского Союза посетит восточные территории. Представители Еврокомиссии, которые уже предварительно получили проекты улучшения транспортной инфраструктуры от правительства Украины, посетят Приазовья, чтобы оценить, как можно помочь в логистическом плане, лучше наладить сообщение с восточными регионами нашей страны, чтобы компенсировать логистические потери из-за блокирования портов. Украина уже подала несколько соответствующих проектов по увеличению логистической системы - автодорожной, железнодорожной и других компенсаторных механизмов", - перечислил чиновник.

Напомним, в конце ноября РоSSийская Федерация разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 вблизи границы с Украиной во временно оккупированном Крыму. При этом заявив, что полуостров "в полном объеме прикрыт" от нападения с воздуха.

Первый дивизион системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" поступил на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольской-Феодосийского полка в 2016 году. В начале 2017 он заступил на боевое дежурство в районе Феодосии.

Второй развернули в январе 2018 года возле Севастополя.

Третий дивизион зенитных систем С-400 заступил на боевое дежурство в сентябре 2018 года возле Евпатории.

С-400 - роSSийская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а также баллистические цели на дальности до 60 километров. Максимальная скорость цели, которую может перехватить система, - 4,8 километра в секунду.

Вчера сообщалось, что РоSSия начала в оккупированном Крыму военные учения. В них принимают участие более 300 военных и 20 единиц техники.


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