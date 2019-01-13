Белорусская оппозиция призвала власти ограничить трансляцию роSSийских каналов

Оппозиционеры считают, что информационные атаки на Беларусь участились.

Белорусская оппозиция призвала власти ограничить трансляцию роSSийских каналов
Фото: zn.ua

В Беларуси оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) потребовала от властей республики ограничить трансляцию роSSийских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании сойма партии, пишет Интерфакс.

Отмечается, что БНФ объявила 2019-й годом белорусского языка, назвав его "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации "информационных атак против Беларуссии".

"Призываем всех жителей республики изучать и совершенствовать владение белорусским языком, а также использовать его во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней”, - говорится в заявлении партии.

Кроме того, БНФ призвала всех белорусов во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.

Белорусский бизнес, всех производителей товаров и услуг авторы заявления призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.

Помимо того, партия требует от властей принятия актов законодательства на белорусском языке и призывает расширить использование белорусского языка в системе образования.

В партии напомнили, что с 1 января 2019 года все интернет-сайты государственных органов, предприятий и организаций республики должны иметь белорусскоязычные версии, и заявили, что будут "пристально отслеживать исполнение этой нормы законодательства".

Напомним, ранее в Конституционном суде Беларуси заявили о необходимости издавать законы на русском и белорусском языках.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Манафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине, - The New York TimesМанафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине, - The New York Times
Пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержанииПойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Блок рекламы


Похожие новости
Сирийская оппозиция заявила о задержании двух россиян, подозреваемых в терроризмеСирийская оппозиция заявила о задержании двух россиян, подозреваемых в терроризме
В роSSийских тюрьмах за политические взгляды удерживают более 80 украинцев, - ДенисоваВ роSSийских тюрьмах за политические взгляды удерживают более 80 украинцев, - Денисова
Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - КлимкинУкраина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин
Оккупационные власти решили обеспечить север Крыма водой из Тайганского водохранилищаОккупационные власти решили обеспечить север Крыма водой из Тайганского водохранилища
Львиная доля мощнейших ударов роSSийских пропагандистов приходится на Украину, - американские СМИЛьвиная доля мощнейших ударов роSSийских пропагандистов приходится на Украину, - американские СМИ
Доля государственного языка в эфире национальных телеканалов превысила 90%Доля государственного языка в эфире национальных телеканалов превысила 90%
Ле Пен перед выборами получала деньги от роSSийских бизнесменов, имеющих влияние в Украине, - WP
СБУ установила наемников "ЧВК Вагнера", которые были в ЦАР в день убийства роSSийских журналистовСБУ установила наемников "ЧВК Вагнера", которые были в ЦАР в день убийства роSSийских журналистов
Белорусская православная церковь отказалась признавать Православную церковь УкраиныБелорусская православная церковь отказалась признавать Православную церковь Украины
Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК Patriot вместо роSSийских С-400Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК Patriot вместо роSSийских С-400
Последние новости
Подгружаем последние новости