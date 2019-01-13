Белорусская оппозиция призвала власти ограничить трансляцию роSSийских каналов

В Беларуси оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) потребовала от властей республики ограничить трансляцию роSSийских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании сойма партии, пишет Интерфакс.

Отмечается, что БНФ объявила 2019-й годом белорусского языка, назвав его "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации "информационных атак против Беларуссии".

"Призываем всех жителей республики изучать и совершенствовать владение белорусским языком, а также использовать его во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней”, - говорится в заявлении партии.

Кроме того, БНФ призвала всех белорусов во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.

Белорусский бизнес, всех производителей товаров и услуг авторы заявления призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.

Помимо того, партия требует от властей принятия актов законодательства на белорусском языке и призывает расширить использование белорусского языка в системе образования.

В партии напомнили, что с 1 января 2019 года все интернет-сайты государственных органов, предприятий и организаций республики должны иметь белорусскоязычные версии, и заявили, что будут "пристально отслеживать исполнение этой нормы законодательства".

Напомним, ранее в Конституционном суде Беларуси заявили о необходимости издавать законы на русском и белорусском языках.