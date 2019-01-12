Киевскую ставропигию Вселенского патриархата возглавил луцкий священник

Архимандрит Михаил раньше был настоятелем православного храма в Анталии.

Синод Вселенского патриархата, проходивший с 9 по 11 января, назначил руководителя Киевской ставропигии, то есть Андреевской церкви. Им стал архимандрит Михаил (Анищенко).

Об этом сообщает греческое издание Romfea.

Фото: romfea.gr Архимандрит Михаил - на переднем плане с чашей

До этого архимандрит Михаил (Анищенко) был настоятелем православного храма Алипия Столпника Вселенского патриархата в Анталии.

В прошлом он служил в Луцке и был клириком собора Всех святых земли Волынской УПЦ МП. По данным местных СМИ , последние десять лет архимандрит учился в Греции, а потом стал настоятелем церкви в Анталии.

Напомним, что 11 октября 2018 года на Синоде Вселенского патриархата было принято решение восстановить ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве - "одну из многих ставропигий, существовавших здесь всегда". Ставропигия является своего рода церковным посольством наподобие ватиканской нунциатуры.

Позже Верховная Рада решила передать под ставропигию Андреевскую церковь.

Фото: Макс Левин Андреевская церковь в Киеве

Андреевская церковь была главным собором Украинской автокефальной православной церкви, которая в декабре стала частью новой Православной церкви Украины, она принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".