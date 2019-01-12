Киевскую ставропигию Вселенского патриархата возглавил луцкий священник
Архимандрит Михаил раньше был настоятелем православного храма в Анталии.
Синод Вселенского патриархата, проходивший с 9 по 11 января, назначил руководителя Киевской ставропигии, то есть Андреевской церкви. Им стал архимандрит Михаил (Анищенко).
Об этом сообщает греческое издание Romfea.
До этого архимандрит Михаил (Анищенко) был настоятелем православного храма Алипия Столпника Вселенского патриархата в Анталии.
В прошлом он служил в Луцке и был клириком собора Всех святых земли Волынской УПЦ МП. По данным местных СМИ, последние десять лет архимандрит учился в Греции, а потом стал настоятелем церкви в Анталии.
Напомним, что 11 октября 2018 года на Синоде Вселенского патриархата было принято решение восстановить ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве - "одну из многих ставропигий, существовавших здесь всегда". Ставропигия является своего рода церковным посольством наподобие ватиканской нунциатуры.
Позже Верховная Рада решила передать под ставропигию Андреевскую церковь.
Андреевская церковь была главным собором Украинской автокефальной православной церкви, которая в декабре стала частью новой Православной церкви Украины, она принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".
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