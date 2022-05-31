Ярош устроил разнос священникам УПЦ МП, указав на их грехи в Украине: "Будете прокляты в веках"

Ярош устроил разнос священникам УПЦ МП, указав на их грехи в Украине: "Будете прокляты в веках"

Бывший нардеп назвал московских попов из УПЦ МП "вонючими и продажными" священниками, которых за тридцать сребреников купил Кремль.

27 мая Cобор УПЦ МП принял решения, которые должны закрепить их "полную самостоятельность и независимость" от роSSийской церкви, и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, который публично одобряет роSSийское вторжение в Украину.

Как сообщает Politeka.net, это важное решение прокомментировал бывший нардеп Дмитрий Ярош.

Он отметил, что это прекрасное событие, но политик считает, что священникам УПЦ МП прийдется до конца своих дней замаливать грехи перед украинцами и Украиной. По его словам, именно "изуверы в рясах" с любителями "русского мира" привели ракеты, мины, изнасилования и пытки на украинскую землю.

"Это же вы, прикрываясь Христом, верно служили сначала Сталину, потом другим советским руководящим выблядкам, потом, верой и правдой, лизали задницу путину… Это же в ваших "лаврах" был сердечник ордынских дрг по всей Украине… Вы будете прокляты в веках среди украинского народа, потому что вы - никакая не украинская православная церковь", - отметил Дмитрий Ярош.

ярош

Бывший нардеп назвал московских попов из УПЦ МП "вонючими и продажными" священниками, которых за тридцать сребреников купил Кремль.

"Вы веками обманывали украинцев, но теперь так не будет! Долой московских попов-коллаборантов! Молитесь, твари!...", - заключил Дмитрий Ярош.


Александра Павленко, politeka.net

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