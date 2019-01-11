Парламент Македонии проголосовал за переименование страны

Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Парламент Македонии проголосовал за переименование страны
Парламент Македонии
Фото: Wikipedia

Парламент Македонии в пятницу, 11 января, одобрил внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"Поправки поддержал 81 депутат, или две третьих от общего числа парламентариев. Воздержавшихся и проголосовавших против не было", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая Югославская Республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

17 июня прошлого года Греция и Македония подписали в греческом городе Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения, однако был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в Конституцию был вынесен на рассмотрение парламентариев.


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