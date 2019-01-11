"Росбалт": в Москве похитили подозреваемого в убийстве Вороненкова

Мужчина жил в столице РоSSии по чужому паспорту.

РоSSийское издание "Росбалт" заявило, что 10 января в Москве похитили Юрия Василенко, одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года.

Фото: МВД Украины Юрий Василенко

По данным издания, этот человек проживал в Москве нелегально по паспорту на фамилию Антоненко и вел "практически подпольный образ жизни", арендуя при этом большую квартиру в районе метро "Алексеевская".

Похищение якобы произошло у ресторана "Базилик", где Василенко проводил встречи.

Фото: Google

10 января туда вошла группа мужчин, которые приказали Василенко последовать за ним.

"На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении", - утверждает издание.

Василенко - один из трех подозреваемых в убийстве Вороненкова, которые находятся в розыске. Кроме него, это гражданин РоSSии Владимир Тюрин и гражданин Украины Ярослав Левенец.

"Росбалт" утверждает, что Василенко также может быть причастен к убийству лидера "Оплота" Евгения Жилина.

О похищении посетителя из кафе "Базилик" на проспекте Мира в Москве сообщил также Следственный комитет РоSSии.