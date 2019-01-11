"Росбалт": в Москве похитили подозреваемого в убийстве Вороненкова
Мужчина жил в столице РоSSии по чужому паспорту.
РоSSийское издание "Росбалт" заявило, что 10 января в Москве похитили Юрия Василенко, одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года.
По данным издания, этот человек проживал в Москве нелегально по паспорту на фамилию Антоненко и вел "практически подпольный образ жизни", арендуя при этом большую квартиру в районе метро "Алексеевская".
Похищение якобы произошло у ресторана "Базилик", где Василенко проводил встречи.
10 января туда вошла группа мужчин, которые приказали Василенко последовать за ним.
"На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении", - утверждает издание.
Василенко - один из трех подозреваемых в убийстве Вороненкова, которые находятся в розыске. Кроме него, это гражданин РоSSии Владимир Тюрин и гражданин Украины Ярослав Левенец.
"Росбалт" утверждает, что Василенко также может быть причастен к убийству лидера "Оплота" Евгения Жилина.
О похищении посетителя из кафе "Базилик" на проспекте Мира в Москве сообщил также Следственный комитет РоSSии.
На сайте московского управления СК РФ говорится, что вечером 10 января 2019 года вблизи кафе неизвестные "произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля". По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета РоSSийской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.
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11.01.2019 10:51