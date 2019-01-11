"Росбалт": в Москве похитили подозреваемого в убийстве Вороненкова

Мужчина жил в столице РоSSии по чужому паспорту.

РоSSийское издание "Росбалт" заявило, что 10 января в Москве похитили Юрия Василенко, одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года.

Юрий Василенко
Фото: МВД Украины
Юрий Василенко

По данным издания, этот человек проживал в Москве нелегально по паспорту на фамилию Антоненко и вел "практически подпольный образ жизни", арендуя при этом большую квартиру в районе метро "Алексеевская".

Похищение якобы произошло у ресторана "Базилик", где Василенко проводил встречи.

Фото: Google

10 января туда вошла группа мужчин, которые приказали Василенко последовать за ним.

"На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении", - утверждает издание.

Василенко - один из трех подозреваемых в убийстве Вороненкова, которые находятся в розыске. Кроме него, это гражданин РоSSии Владимир Тюрин и гражданин Украины Ярослав Левенец.

"Росбалт" утверждает, что Василенко также может быть причастен к убийству лидера "Оплота" Евгения Жилина.

О похищении посетителя из кафе "Базилик" на проспекте Мира в Москве сообщил также Следственный комитет РоSSии.

На сайте московского управления СК РФ говорится, что вечером 10 января 2019 года вблизи кафе неизвестные "произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля". По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета РоSSийской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
Саудовская Аравия требует смертной казни для 5 подозреваемых в убийстве журналиста ХашоггиСаудовская Аравия требует смертной казни для 5 подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги
В Москве по обвинению в шпионаже задержали американцаВ Москве по обвинению в шпионаже задержали американца
Генпрокурор: круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотенГенпрокурор: круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен
Николаевский суд освободил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника таможниНиколаевский суд освободил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника таможни
Суд отказался арестовать подозреваемого в расстреле майдановцев в ХмельницкомСуд отказался арестовать подозреваемого в расстреле майдановцев в Хмельницком
Печерский суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве ОлешкоПечерский суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве Олешко
У здания ФСБ в Москве задержали участников акции против войны с УкраинойУ здания ФСБ в Москве задержали участников акции против войны с Украиной
Подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма оставили под стражейПодозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма оставили под стражей
Компания Трампа собиралась подарить Путину пентхаус в Москве, - СМИКомпания Трампа собиралась подарить Путину пентхаус в Москве, - СМИ
Снайпер "Омеги", подозреваемый в убийстве на Майдане, отрицает свою винуСнайпер "Омеги", подозреваемый в убийстве на Майдане, отрицает свою вину
Последние новости
Подгружаем последние новости