Украина решила направить миротворцев в Мали
Численность украинского контингента составит до 20 человек.
Президент Петр Порошенко распорядился направить до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).
Об этом говорится в указе №6/2019 от 9 января.
В документе говорится, что решение принято для подтверждения обязательств Украины как государства-члена ООН на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.
Миротворческая миссия ООН в Мали была учреждена резолюцией 2100 Совета безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.
Миссии было предложено оказывать поддержку переходным властям Мали в стабилизации положения в стране и осуществлении "дорожной карты" переходного периода, уделяя основное внимание крупным населенным пунктам и линиям коммуникаций, защите гражданского населения, соблюдению прав человека, созданию условий для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц, восстановлению государственной власти и подготовке к свободным, всеохватным и мирным выборам.
По состоянию на ноябрь 2018 года там было 13,3 тысячи человек военного персонала и 1,9 тысячи человек полицейского персонала. Больше всего миротворцев в Мали направили Буркина Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Нигер, Гвинея, Китай, Германия и Египет.
В Мали погибли 177 миротворцев.
Напомним, в прошлом году Порошенко говорил, что Украина готова увеличить присутствие в миротворческих силах ООН, если это поможет ускорить введение миротворцев на Донбасс.
В марте 2018 года завершился вывод украинского миротворческого контингента из Либерии.
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Политика
10.01.2019 17:07