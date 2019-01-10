Украина решила направить миротворцев в Мали

Численность украинского контингента составит до 20 человек.

Украина решила направить миротворцев в Мали
Фото: GeneralStaff.ua

Президент Петр Порошенко распорядился направить до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Об этом говорится в указе №6/2019 от 9 января.

В документе говорится, что решение принято для подтверждения обязательств Украины как государства-члена ООН на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.

Миротворческая миссия ООН в Мали была учреждена резолюцией 2100 Совета безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

Миссии было предложено оказывать поддержку переходным властям Мали в стабилизации положения в стране и осуществлении "дорожной карты" переходного периода, уделяя основное внимание крупным населенным пунктам и линиям коммуникаций, защите гражданского населения, соблюдению прав человека, созданию условий для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц, восстановлению государственной власти и подготовке к свободным, всеохватным и мирным выборам.

По состоянию на ноябрь 2018 года там было 13,3 тысячи человек военного персонала и 1,9 тысячи человек полицейского персонала. Больше всего миротворцев в Мали направили Буркина Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Нигер, Гвинея, Китай, Германия и Египет.

В Мали погибли 177 миротворцев.

Напомним, в прошлом году Порошенко говорил, что Украина готова увеличить присутствие в миротворческих силах ООН, если это поможет ускорить введение миротворцев на Донбасс.

В марте 2018 года завершился вывод украинского миротворческого контингента из Либерии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
В ОБСЕ пообещали поддержку в случае отправки миротворцев ООН на ДонбассВ ОБСЕ пообещали поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс
Украина проверит происхождение угля с затонувшего у берегов Турции сухогрузаУкраина проверит происхождение угля с затонувшего у берегов Турции сухогруза
Украина вышла из очередного договора в рамках СНГУкраина вышла из очередного договора в рамках СНГ
Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив, - ПолторакУкраина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив, - Полторак
Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - КлимкинУкраина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин
Украина, ЕС и РоSSия проведут переговоры по газу 21 январяУкраина, ЕС и РоSSия проведут переговоры по газу 21 января
Украина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs DisinformationУкраина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs Disinformation
Украина и Молдова открыли совместный пункт пропуска Паланка-Маяки-УдобноеУкраина и Молдова открыли совместный пункт пропуска Паланка-Маяки-Удобное
Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном КрымуУкраина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму
Украина передала РоSSии тело погибшего в тюрьме Дрогобыча роSSийского наемникаУкраина передала РоSSии тело погибшего в тюрьме Дрогобыча роSSийского наемника
Последние новости
Подгружаем последние новости