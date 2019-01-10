Украина решила направить миротворцев в Мали

Президент Петр Порошенко распорядился направить до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Об этом говорится в указе №6/2019 от 9 января.

В документе говорится, что решение принято для подтверждения обязательств Украины как государства-члена ООН на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.

Миротворческая миссия ООН в Мали была учреждена резолюцией 2100 Совета безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

Миссии было предложено оказывать поддержку переходным властям Мали в стабилизации положения в стране и осуществлении "дорожной карты" переходного периода, уделяя основное внимание крупным населенным пунктам и линиям коммуникаций, защите гражданского населения, соблюдению прав человека, созданию условий для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц, восстановлению государственной власти и подготовке к свободным, всеохватным и мирным выборам.

По состоянию на ноябрь 2018 года там было 13,3 тысячи человек военного персонала и 1,9 тысячи человек полицейского персонала. Больше всего миротворцев в Мали направили Буркина Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Нигер, Гвинея, Китай , Германия и Египет.

В Мали погибли 177 миротворцев.

Напомним, в прошлом году Порошенко говорил, что Украина готова увеличить присутствие в миротворческих силах ООН , если это поможет ускорить введение миротворцев на Донбасс.

В марте 2018 года завершился вывод украинского миротворческого контингента из Либерии.