В деле о расстреле активистов Евромайдана в Хмельницком возможны оправдательные приговоры, - прокуратура

Военная прокуратура завершила расследование без материалов уголовного производства.

Военная прокуратура завершила расследование дела в отношении бойца спецназа "Альфа" Службы безопасности Украины Виталия Тарадая, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана около здания Управления СБУ в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

В управлении не согласны с решением военной прокуратуры, так как решения были приняты с нарушением процедур: военная прокуратура незаконно изменила подозрение бойцу "Альфы" и его экс-начальнику Виктору Крайтору, а также скрыла этот факт от сотрудников управления спецрасследований.

Установлено, что 28 декабря 2018 года прокурор Главной военной прокуратуры внес в Единый реестр досудебных расследований сведения об окончании расследования дела бойца "Альфы" и передачи его в Госбюро расследований.

"Все вышеописанные процессуальные решения прокуроров военной прокуратуры были осуществлены без материалов уголовного производства, которые как были, так и находятся у следователя и не выделялись и не копировались", - сказано в сообщении.

В управлении спецрасследований отмечают, что такие нарушения создают "возможность вынесения оправдательных приговоров в отношении лиц, причастных к расстрелу активистов Евромайдана в Хмельницком".

Управление заявляет, что обжаловало незаконные действия военной прокуратуры.

Напомним, 18 декабря 2018 года Подольский районный суд Киева отказался арестовать бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктора Крайтора и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В начале января Печерский райсуд Киева отпустил на поруки бойца спецназа "Альфа" Виталия Тарадая, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана около здания Управления СБУ в Хмельницком.