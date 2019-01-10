Партия Мураева выдвинула его в президенты

Политическая партия "Наши" выдвинула своего лидера, депутата Верховной Рады Евгения Мураева кандидатом в президенты.

Такое решение было принято на съезде партии, говорится в фейсбуке "Наших".

Согласно данным реестра Минюста, партия "Наши" была зарегистрирована в 2015 году и за время существования носила названия "Победа", "Сила народа", "Украинский формат".

Мураев родился в 1976 году в Змиеве Харьковской области. Закончил Харьковский государственный университет.

В 2006 году он впервые стал депутатом Харьковского областного совета от партии "Віче". В 2010 году был назначен председателем Змиёвской районной государственной администрации.

21 ноября 2012 году Мураев был уволен с должности главы района в связи с избранием в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу № 181 от Партии регионов. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

26 октября 2014 года успешно он был переизбран в парламент от партии "Оппозиционный блок" по тому же округу, но в июне 2016 года объявил о своем выходе из фракции.

Входил в руководство партии "За жизнь", но в сентябре покинул ее и объявил о создании партии "Наши".