Умер последний глава Верховного Совета СССР Лукьянов

Анатолию Лукьянову было 88 лет.

Умер последний глава Верховного Совета СССР Лукьянов
Анатолий Лукьянов
Фото: Коммерсант

В Москве на 89 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы РФ Анатолий Лукьянов.

"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - сообщил в своем твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Смерть Лукьянова подтвердила РБК его дочь Елена. По ее словам, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. С марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР, сменив на этой должности Михаила Горбачева.

В 1990 году, после избрания Михаила Горбачева президентом СССР, Лукьянов занял пост председателя Верховного совета. В 1991 году принял участие в создании Государственного комитета чрезвычайного положения, после чего был арестован. В 1994 году его амнистировали.

С 1994 по 2000 год Лукьянов входил в президиум центрального комитета КПРФ.


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