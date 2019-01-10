Умер последний глава Верховного Совета СССР Лукьянов
Анатолию Лукьянову было 88 лет.
В Москве на 89 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы РФ Анатолий Лукьянов.
"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - сообщил в своем твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Смерть Лукьянова подтвердила РБК его дочь Елена. По ее словам, причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. С марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР, сменив на этой должности Михаила Горбачева.
В 1990 году, после избрания Михаила Горбачева президентом СССР, Лукьянов занял пост председателя Верховного совета. В 1991 году принял участие в создании Государственного комитета чрезвычайного положения, после чего был арестован. В 1994 году его амнистировали.
С 1994 по 2000 год Лукьянов входил в президиум центрального комитета КПРФ.
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Политика
10.01.2019 10:16