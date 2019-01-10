Митрополиты Макарий, Симеон и Александр получили орден от Порошенко
Президент Украины отметил роль священнослужителей в создании ПЦУ.
Президент Петр Порошенко 8 января подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого троих митрополитов, которые сыграли важную роль в создании Православной церкви Украины.
Об этом говорится в указе №4/2019 от 8 января.
Бывший предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Макарий (Малетич) награжден орденом Ярослава Мудрого І степени.
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который вместе с Макарием и Филаретом стал одним из трех постоянных членов Синода ПЦУ, награжден орденом Ярослава Мудрого IV степени.
Симеон вместе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко) перешел в ПЦУ из Украинской православной церкви Московского патриархата. Митрополит Александр тоже награжден орденом Ярослава Мудрого V степени.
Кроме того, согласно указу №2/2019 от 4 января ордена Ярослава Мудрого получили представители Константинопольской православной церкви: митрополит Бурский Элпидофорас (Ламбриниадис), митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) и экзархи Варфоломея архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) и епископ Эдмонтонский Иларион (Рудник).
Орденами "За заслуги" награждены директор представительства Вселенского патриархата в Афинах Амфилохий (Стергиу), митрополит Измира Варфоломей (Самарас), заместитель главного секретаря Синода Константинопольской церкви Грегориос (Фрагкакис) и митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас).
Напомним, что еще одним указом 8 января Порошенко присвоил почетному патриарху ПЦУ Филарету (Денисенко) звание Героя Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.01.2019 09:56