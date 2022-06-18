В Україні з\'явився ще один бригадний генерал, а Кім отримав орден

Орден отримав і міський голова Миколаєва.

В Україні з'явився ще один бригадний генерал, а Кім отримав орден
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Миколаєва, провів нараду, де обговорювався стан обласної економіки та шляхи вирішення інфраструктурних питань, розповіли на Банковій у суботу.

"Йшлося про відновлення водопостачання обласного центру… Приділили увагу ситуації у сільському господарстві, зокрема проблемам, пов'язаним зі збиранням урожаю цього року, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на вирішенні питання щодо наявності приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів", – повідомили в офісі президента.

Учасники наради обговорили військові загрози із суші та розглянули ситуацію на острові Зміїний. Окремо обговорили забезпечення окремого угруповання військ "Примор'я" та їхніх оборонних потреб.

Також Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, а також привласнив військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.


Олександр Хребет, ZN.ua





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