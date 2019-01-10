Расследование New York Times о ложных доказательствах в деле Фирташа – уникальный для США случай, - адвокат

Адвокат Лэнни Дэвис заявляет, что прокуроры США в деле Фирташа признали свою ошибку, признав, что слайд, созданный компанией McKinsey, сам Фирташ никогда не видел и не знал о нем.

Расследование New York Times о ложных доказательствах в деле Фирташа – уникальный для США случай, - адвокат
Фото: etcetera.media

В ходе международной пресс-конференции адвокат Лэнни Дэвис, представитель в США Дмитрия Фирташа, обвиняемого прокурорами Департамента юстиции США в Чикаго, назвал ложными факты, на которых основывались заявления прокуроров США в австрийские суды насчет экстрадиции украинского бизнесмена.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 31 декабря 2018 года, издание New York Times на первой полосе опубликовало расследование, в котором было доказано, что прокуроры США в Чикаго направили ложное обвинение австрийским правовым органам. Лэнни Дэвис сообщил журналистам, что по информации New York Times, которую издание проверило, прокуроры США необоснованно утверждали, что господин Фирташ и его коллеги предлагали на слайде презентации Power Point платить указанным там же индийским чиновникам «взятки» для получения лицензий на добычу ископаемых. В этой статье в New York Times доказано, что это не так.

«Согласно NYT, на самом деле, этот слайд, в котором упоминается подкуп чиновников, подготовила международная консалтинговая компания McKinsey, а не господин Фирташ или его группа», - заявил Лэнни Дэвис.

По словам Дэвиса, компания McKinsey была вынуждена признать авторство документа.

«Следует отметить, что компания McKinsey опубликовала сообщение уже после публикации в New York Times. Вначале, когда статья еще писалась, журналист обратился к компании с просьбой подтвердить, что они были авторами слайда, и они отказались. Потом, после публикации статьи, они опубликовали сообщение, возражая, что New York Times цитировал слайд вырвано из контекста, но при этом признав, что это был их слайд, и отчитав работника, создавшего его. Это первый важный момент – об этом не говорилось, пока тему не поднял New York Times», - обратил внимание Дэвис.

Адвокат назвал возмутительным тот факт, что прокуроры США «уже какое-то время тому назад признали свою ошибку, говоря, что этот слайд, созданный компанией McKinsey, господин Фирташ никогда не видел и не знал о нем – в то время, и с момента предъявления обвинения, он ничего не знал о нем, пока они не направили письмо австрийским властям и приложили его, описывая его как «явное доказательство» того, что это именно господин Фирташ предложил схему с подкупом».

«В рамках этой пресс-конференции сегодня впервые мы обращаемся с уважительной просьбой, чтобы чикагские прокуроры признали неоспоримый факт, что они исказили правду, возможно, не ведая об этом. Теперь, когда они знают, что это неправда, мы обращаемся к прокурорам с просьбой публично отозвать то заявление, ложное заявление, прежде, чем австрийский Верховный суд примет окончательный вердикт относительно экстрадиции господина Фирташа», - отметил Дэвис.

Дэвис также объяснил, почему тот факт, что упомянутый слайд и презентацию создала консалтинговая компания, не имеющая никакого отношения к Дмитрию Фирташу, стал известен только сейчас.

«В соответствии с правовыми процедурами в США, противоречие заключается в том, что обвиняемый, о котором пишут в заголовках первых страниц изданий по всему миру в связи с обвинением в даче взяток, не имеет право получить доказательства, которые у правительства есть против него, если только он не сдастся и не приедет в Соединенные Штаты сам», - объяснил адвокат.

«Это впервые у нас такое, что мы узнали, что кроется за ширмой, что есть у чикагских прокуроров», - сказал адвокат.


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