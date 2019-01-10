САП и НАБУ передали дела в отношении Януковича в Госбюро расследований

Речь идет о завладении "Межигорьем" и охотничьими угодьями в Сухолучье.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро передали дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя САП.

Согласно сообщению, в ГБР переданы эпизоды о завладении резиденцией "Межигорье" (Новые Петровцы, Киевская область) и охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области.

Кроме того, НАБУ и САП передали ГБР около 50 других дел .

Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявлял, что бюро не будет принимать в производство материалы дел от других правоохранительных органов.