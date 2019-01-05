Порошенко наградил Варфоломея орденом "За заслуги"

Президент также пригласил патриарха с визитом в Украину.

Порошенко наградил Варфоломея орденом "За заслуги"
Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Награда вручена за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия", - говорится в сообщении.

Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Президент также пригласил патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

І степень является высшей степенью ордена "За заслуги". Им могут быть награждены главы суверенных государств, руководители правительств и парламентов, министры суверенных государств.

Напомним,15 декабря 2018 годабыла создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины.Раньше такой титул был у Онуфрия.

Сегодня, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томосдля ПЦУ. Завтра, 6 января, документ официально вручат митрополиту Епифанию.

7 января предстоятель ПЦУ проведет божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.


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