Порошенко наградил Варфоломея орденом "За заслуги"
Президент также пригласил патриарха с визитом в Украину.
Президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Награда вручена за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия", - говорится в сообщении.
Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.
Президент также пригласил патриарха Варфоломея с визитом в Украину.
І степень является высшей степенью ордена "За заслуги". Им могут быть награждены главы суверенных государств, руководители правительств и парламентов, министры суверенных государств.
Напомним,15 декабря 2018 годабыла создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины.Раньше такой титул был у Онуфрия.
Сегодня, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томосдля ПЦУ. Завтра, 6 января, документ официально вручат митрополиту Епифанию.
7 января предстоятель ПЦУ проведет божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.
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