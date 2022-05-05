Обнародован список роSSийских оккупантов, которых наградили отличиями для ветеранов Второй мировой войны

Их награждают медалями "жукова", "сурова", "за отвагу" и орденами "мужества".

Обнародован список роSSийских оккупантов, которых наградили отличиями для ветеранов Второй мировой войны

Обнародован список роSSийских оккупантов, которых накануне 9 мая наградили отличиями для ветеранов Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"За совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры Украинского государства военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорск, награждают медалями "жукова”, “суворова”, “за отвагу” и орденами “мужества”, – говорится в сообщении.

Согласно указу, "медаль жукова" предназначена для вручения ветеранам "большой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду".

"Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", - отметили в ГУР.

Напомним, как сообщили в разведке, роSSийские оккупанты готовят в Мариуполе "парад", поскольку город определили центром "торжеств" до 9 мая.

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