На острове в Тихом океане арестовали 72-летнего россиянина за экспорт американской военной техники в РФ
Сообщником арестованного является американский гражданин - выходец из Украины.
На острове Сайпан в Тихом океане по запросу Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали россиянина Дмитрия Макаренко за незаконный экспорт американской военной техники в РоSSию. Об этом сообщают Saipan Tribune и Post Guam.
"По данным властей США, Макаренко поставлял в РоSSию приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства. Согласно американскому законодательству, подобная деятельность возможна только при наличии лицензии или разрешения Госдепартамента", - говорится в материале.
Макаренко также обвиняют в отмывании денег.
СМИ сообщают, что Макаренко 72 года, он зарегистрирован во Владивостоке. Издания отмечают, что в документах суда не указано, с какой целью арестованный приехал на остров Сайпан. Его намерены депортировать во Флориду.
Обвинительное заключение в отношении Макаренко было вынесено окружным судом Флориды еще в июне 2017 года. Согласно материалам дела, сообщником арестованного является американский гражданин Владимир Невидомый (выходец из Украины). Летом прошлого года его приговорили к двум годам и двум месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта военных технологий в РоSSию.
Напомним, ранее Путин похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать".
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05.01.2019 07:15