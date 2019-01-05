ГПУ вызвала на допрос экс-министра обороны Саламатина по делу Курченко

Статус, в котором вызывается Саламатин, не указывается.

ГПУ вызвала на допрос экс-министра обороны Саламатина по делу Курченко
Дмитрий Саламатин
Фото: http://podrobnosti.ua

Генеральная прокуратура вызывает на допрос на 8 января бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина.

Об этом говорится в повестке ГПУ.

Отмечается, что Саламатин должен явится для участия в следственных действиях по делу в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Следственные действия запланированы на 11:00.

Статус, в котором вызывается Саламатин, не указывается.

Саламатин был министром обороны в 2012 году. 8 февраля 2012 он сменил на посту Михаила Ежеля. 24 декабря 2012 года он был уволен в связи с отставкой Кабинета Министров. 25 декабря 2012 года Саламатин был был назначен советником Виктора Януковича.

Напомним, Генеральная прокуратура изучает деятельность всех министров обороны и начальников Генерального штаба, начиная с 1991 года. Самый большой ущерб армии был нанесен при Ежеле, Саламатине, Лебедеве, Тенюхе, то есть в период с 2010 по начало 2014 года, когда президентом был Виктор Янукович.

С 2004 по 2015 год Украина потеряла 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28 555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1 824 единиц стрелкового оружия, боеприпасов на 560 млн гривен.


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