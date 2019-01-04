Боевики минируют территории у линии разграничения на Донбассе, - СЦКК

Наблюдатели видели предупредительные знаки о минной опасности в Дебальцево и Докучаевске.

Боевики минируют территории у линии разграничения на Донбассе, - СЦКК
Фото: Владислав Мусиенко

Поддерживаемые Россией боевики продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации сторон.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 03.01.2019 года, 31 декабря прошлого года наблюдатели миссии впервые зафиксировали два предупредительные знаки о минной опасности ..., которые были прикреплены на забор возле въезда на территорию объекта в городе Дебальцево северо-восточнее Донецка. А уже 2 января текущего года наблюдатели впервые видели по меньшей мере восемь предупредительных знаков о минной опасности, размещенных на стенах и разбитых окнах объекта в жилом районе на южном конце улицы Ленина в Докучаевске", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов у линии разграничения сторон осуществляет исключительно украинская сторона, тогда как поддерживаемые Россией боевики "демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе".

Как сообщалось, в 2018 на Донбассе от разрыва мин погибли 10 человек, еще 19 пострадали, из них пятеро - дети.


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