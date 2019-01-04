Ирландия назвала задержанного в РФ по обвинению в шпионаже американца своим гражданином
По данным СМИ, Пол Уилан имеет также британское и канадское подданство.
В посольстве Ирландии в РоSSийской Федерации назвали задержанного по обвинению в шпионаже Пола Уилана "ирландским гражданином" и попросили предоставить консулам доступ к нему.
Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирландии, передает Радио Свобода.
"Посольство Ирландии в Москве попросило консульский доступ к ирландскому гражданину, пока задержанному в РоSSии", - сказал он.
В посольстве добавили, что сам Уилан попросил ведомство о помощи.
Ранее издание The Times сообщило, что Уилан, кроме американского гражданства, имеет также британское подданство.
По данным The Wall Street Journal, он является также гражданином Ирландии и Канады.
Издание сообщает, что власти Канады подтвердили, что в курсе задержания в РФ одного из своих граждан. Родители задержанного - британцы, перебравшиеся в Канаду.
Газета объясняет, что ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть ирландские корни как минимум в третьем поколении.
Напомним, 28 декабря в Москве роSSийская ФСБ задержала гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Впоследствии США пригласили доступ консула к своему гражданину, семья Уилана отвергает обвинения в шпионаже. 3 января РоSSия выдвинула Уиану официальные обвинения. По данным ФСБ, он получил карту памяти компьютера с секретным списком роSSийских агентов.
По словам родственников Уилана, он прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу к бывшему коллеге.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.01.2019 20:47