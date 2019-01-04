Ирландия назвала задержанного в РФ по обвинению в шпионаже американца своим гражданином

По данным СМИ, Пол Уилан имеет также британское и канадское подданство.

Ирландия назвала задержанного в РФ по обвинению в шпионаже американца своим гражданином
Пол Уилан
Фото: CNN

В посольстве Ирландии в РоSSийской Федерации назвали задержанного по обвинению в шпионаже Пола Уилана "ирландским гражданином" и попросили предоставить консулам доступ к нему.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирландии, передает Радио Свобода.

"Посольство Ирландии в Москве попросило консульский доступ к ирландскому гражданину, пока задержанному в РоSSии", - сказал он.

В посольстве добавили, что сам Уилан попросил ведомство о помощи.

Ранее издание The Times сообщило, что Уилан, кроме американского гражданства, имеет также британское подданство.

По данным The Wall Street Journal, он является также гражданином Ирландии и Канады.

Издание сообщает, что власти Канады подтвердили, что в курсе задержания в РФ одного из своих граждан. Родители задержанного - британцы, перебравшиеся в Канаду.

Газета объясняет, что ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть ирландские корни как минимум в третьем поколении.

Напомним, 28 декабря в Москве роSSийская ФСБ задержала гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Впоследствии США пригласили доступ консула к своему гражданину, семья Уилана отвергает обвинения в шпионаже. 3 января РоSSия выдвинула Уиану официальные обвинения. По данным ФСБ, он получил карту памяти компьютера с секретным списком роSSийских агентов.

По словам родственников Уилана, он прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу к бывшему коллеге.


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