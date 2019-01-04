На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии

Митрополит Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии.

На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Собор Святой Софии
Фото: facebook.com/epifaniy

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

Богослужение начнется в 10:00.

"В совместной молитве запланировано участие президента Украины, спикера Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время богослужения в соборе находиться Томос. 7 января вход в собор и на его территорию будет ограничен из соображений безопасности. Все верующие смогут также принять участие в молитве и наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

"После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Вход в трапезный храм, где будет храниться Томос - свободный", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.

Официальное подписание Томоса об автокефалии поместной ПЦУ начнется 5 января, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.

5-6 января спикер Рады Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Петром Порошенко поедут в Турцию на церемонию вручения Томоса.


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