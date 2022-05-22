Мобилизация ограниченно пригодных граждан: украинцам рассказали детали

Мобилизация ограниченно пригодных граждан в военный период – обычное и вполне законное явление. Из трех категорий граждан, которые признаны не пригодными к военной службе в мирное время, во время войны не подлежит мобилизации только одна. Две остальные вполне могут послужить родине в трудное время.

Украинцам рассказали о мобилизации граждан с “белым“ билетом: кого могут призвать

Детали мобилизации ограниченно пригодных украинцев, которых в народе еще называют обладателями "белого билета", рассказали в ТСН.

Граждане, которые в свое время были признаны ограниченно пригодными к военной службе, и в мирный период не служили в армии, в военное время могут подлежать мобилизации. Однако это правило распространяется не на всех. Все зависит от степени непригодности того или иного "белобилетчика". А эту степень, в свою очередь, определяет Военно-врачебная комиссия (ВВК).

Итак, в зависимости от состояния здоровья человека различают три степени непригодности к воинской службе:

  • "Ограниченно годен к военной службе";
  • "Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время";
  • "Непригоден к военной службе, снят с военного учета".

Две первые категории могут призываться на военную службу в условиях военного времени. И только третья категория означает списание "вчистую". Такого человека не привлекают к защите страны.

Где не могут, и где могут служить граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе?

Лица, которые признаны врачебной комиссией ограниченно пригодными к военной службе, не могут служить в высокомобильных десантных войсках, в плавсоставе, в морской пехоте и на спецсооружениях.

Украинцам рассказали о мобилизации граждан с “белым“ билетом: кого могут призвать

Зато они вполне могут пригодиться в подразделениях обеспечения, военкоматах, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Могут ли выпустить граждан с ограниченной пригодностью за границу во время войны?

Всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину во время действия военного положения. При этом некоторые все же имеют такое право.

В частности, право на выезд за границу имеют такие граждане:

  • имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • по которым есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности и снятии с военного учета.

То есть, кроме мужчин, которые получили отсрочку от призыва по тем или иным причинам, могут выпустить за границу только тех, кто полностью непригоден к военной службе, и снят с военного учета. А мужчины, которые признаны ограниченно пригодными к службе в армии, не имеют права покидать пределы страны в военное время.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что после 24 мая в Украине нужно провести дифференцированную мобилизацию. Армию нужно пополнять мотивированными профессионалами, а не случайными людьми, убежден политик.


Марченко Любов, Тудей

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