Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев для получения соцвыплат
Суд не удовлетворил кассационную жалобу Кабинета министров.
Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров, касающиеся проверки внутренних переселенцев для получения социальных выплат.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Кассационную жалобу Кабинета министров Украины оставить без удовлетворения. Постановление Окружного административного суда г.Киева от 29 июня 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 4 июля 2018 оставить без изменений", - говорится в постановлении Верховного суда от 20 декабря 2018 года по делу №826/12123/16.
В пояснении говорится, что коллегия судей считает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что положения пунктов 7, 8, 9, 13 "Порядка назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам" и "Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат переселенцам по месту их фактического проживания/пребывания", которые утверждены постановлением Кабмина №365 от 8 июня 2016 и абзац 10 пункта 1 постановления Кабмина "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" №637 от 5 ноября 2014 следует признать недействительными, поскольку последние не соответствуют правовым актам высшей юридической силы.
Кроме того, в документе говорится, что кассационная жалоба не содержит надлежащих и обоснованных доводов, которые бы опровергали приведенный вывод суда. В ней также не указаны другие соображения, которые не были предметом проверки апелляционного суда и в отношении которых не приведены мотивы отклонения такого аргумента.
Напомним, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не выплачивают украинские пенсии и соцвыплаты. Чтобы их получить, жителям необходимо выехать на контролируемую Украиной территорию и постоянно там проживать. На практике же часть жителей "ДНР" и "ЛНР" лишь регистрируются в Украине, но жить возвращаются обратно.
8 июня 2016 года Кабмин утвердил новый порядок назначения соцвыплат переселенцам и контроля за местом их фактического пребывания. Данным документом Кабмин установил осуществление структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения проверки приведенных в справке о постановке переселенцев на учет сведений о фактическом месте проживания и составление акта обследования материально-бытовых условий семьи переселенцев. Согласно постановлению, такая проверка проводится только в отношении тех переселенцев, которые получают соцвыплаты, субсидии и льготы.
После этого, ряд общественных организаций, а также частных лиц, начали подавать иски по отмене данного постановления и признании дискриминационными ряда положений документа. Окружной административный суд Киева признал данные положения документа незаконными. Затем Кабмин подал апелляционную жалобу на данное решение, но Киевский апелляционный админсуд не удовлетворил ее. В связи с чем Кабмин подал кассационную жалобу.
Ранее переселенцы обязаны были раз в полгода продлевать соответствующую справку. После отмены этой обязанности СБУ и Минсоцполитики решили проверить, законно ли беженцы получают соцвыплаты, и прекратили начислять деньги 450 тысячам человек. Позже выплаты были возобновлены 80 тысячам переселенцев, которые доказали, что получают их законно.
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