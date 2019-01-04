Глава польского МИДа: "Северный поток 2" убивает Украину

"Страна потеряет не только прибыль, но гарантию защиты от очередной агрессии".

?Глава польского МИДа: "Северный поток 2" убивает Украину
Фото: president.gov.ua

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью немецкому изданию Handelsblatt раскритиковал роSSийско-немецкий газопровод "Северный поток 2". По его словам, этот проект угрожает безопасности Украины и свидетельствует об антиевропейской позиции Германии.

"Газопровод нивелирует действие санкций, "Северный поток 2" убивает Украину. Когда транзит роSSийского газа через территорию Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только внушительную прибыль, но прежде всего гарантию защиты от очередной роSSийской агрессии", - цитирует министра "Польское радио".

Чапутович выразил сожаление из-за отсутствия общей европейской позиции в этом деле.

"Польша, США и Европейская комиссия представляют проевропейскую позицию, в то время как Германия – антиевропейскую. В Германии принято считать, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае "Северного потока 2" это не так", - сказал Яцек Чапутович.

Напомним, что "Северный поток-2" может начать работу уже с 1 января 2020 года.

Он будет проложен по Балтийскому морю, соединив роSSийского поставщика с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

Несмотря на это в Германии заявили, что не намерены отказываться от этого проекта.

12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". США поддержали резолюцию против расширения "Северного потока" и призвали Германию прислушаться к опасениям соседей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США вышли из ЮНЕСКОСША вышли из ЮНЕСКО
США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американцаСША требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Климкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасностиКлимкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасности
Блок рекламы


Похожие новости
Глава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взяткиГлава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взятки
Львиная доля мощнейших ударов роSSийских пропагандистов приходится на Украину, - американские СМИЛьвиная доля мощнейших ударов роSSийских пропагандистов приходится на Украину, - американские СМИ
Насиров настаивает, что он глава ГФСНасиров настаивает, что он глава ГФС
Мариупольского судью отстранили от работы из-за подозрения во взяточничествеМариупольского судью отстранили от работы из-за подозрения во взяточничестве
Глава РПЦ заявил, что смена названия УПЦ МП "чревата кровавыми конфликтами"Глава РПЦ заявил, что смена названия УПЦ МП "чревата кровавыми конфликтами"
1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения
С начала года Украину посетили 27 млн иностранцев, - ГоспогранслужбаС начала года Украину посетили 27 млн иностранцев, - Госпогранслужба
Глава РПЦ обвинил Вселенский патриархат в агрессииГлава РПЦ обвинил Вселенский патриархат в агрессии
Посол США: Москва направит миллиарды евро от "Северного потока" на дестабилизацию внешней политикиПосол США: Москва направит миллиарды евро от "Северного потока" на дестабилизацию внешней политики
Глава УГКЦ поздравил православных украинцев с объединением церквиГлава УГКЦ поздравил православных украинцев с объединением церкви
Последние новости
Подгружаем последние новости