Президент Туркменистана назначил сына замглавы Ахалского велаята

До этого Сердар Бердымухамедов был замминистра иностранных дел страны.

Президент Туркменистана назначил сына замглавы Ахалского велаята
Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: vice.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении своего сына Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова заместителем хякима (главы) Ахалского велаята на юге страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.

Одновременно президент освободил Бердымухамедова от должности замминистра иностранных дел в связи с новым назначением. Этот пост он занимал с 30 марта 2018 года, когда президент подписал соответствующее назначение.

На выборах 25 марта 2018 года Седар Бердымухамедов был избран депутатом Меджлиса (парламента) Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Он учился в Туркменском сельскохозяйственном университете имени Ниязова по специальности инженер-технолог, а также - в Дипломатической академии МИД РоSSии на специалиста по международным отношениям и прошел курс в Центре политики безопасности в Женеве, где получил диплом эксперта по европейской и международной безопасности.

До июля 2016 года он занимал должность замглавы Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. Эта госструктура курировала деятельность иностранных инвесторов в стране в отраслях ТЭК, в том числе компаний, работающих по проектам СРП. В середине июля 2016 года президент Бердымухамедов упразднил данное госагентство.

Сердар Бердымухамедов - единственный сын президента Туркменистана, у которого есть также три дочери и четверо внуков.

Ахалский велаят находится на юге центральной части Туркменистана, на границе Ирана и Афганистана в предгорьях Копетдага. Население области составляет 939,7 тыс. человек по данным переписи 2005 года. В 2000 году в Ахалском велаяте проживало 14% всего населения Туркменистана.

Напомним, с 2019 года правительство Туркменистана прекратит бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, воду и соль.

В 2016 году парламент Туркменистана обеспечил президенту Бердымухамедову пожизненное правление.


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