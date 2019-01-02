Пограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов из Мексики

Задержаны 25 человек, которые бросали в пограничников камни.

Около 150 беженцев из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны. Пограничники США применили против мигрантов слезоточивый газ, сообщает "Немецкая волна".

В пограничной службе США отметили, что слезоточивый газ применили в связи с тем, что толпа начала забрасывать правоохранителей камнями. В результате 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков. Остальные беженцы смогли вернуться обратно на территорию Мексики.

"При этом, как утверждает фотокорреспондент AP, мигранты начали бросать камни после того, как пограничники применили силу", - отмечается в сообщении.

Пока министерство иностранных дел Мексики не выступало с заявлениями по поводу инцидента. В связи с похожим происшествием в ноябре 2018 года мексиканские власти инициировали расследование, расценив применение слезоточивого газа как использование оружие против государства.