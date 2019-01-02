Пограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов из Мексики
Задержаны 25 человек, которые бросали в пограничников камни.
Около 150 беженцев из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны. Пограничники США применили против мигрантов слезоточивый газ, сообщает "Немецкая волна".
В пограничной службе США отметили, что слезоточивый газ применили в связи с тем, что толпа начала забрасывать правоохранителей камнями. В результате 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков. Остальные беженцы смогли вернуться обратно на территорию Мексики.
"При этом, как утверждает фотокорреспондент AP, мигранты начали бросать камни после того, как пограничники применили силу", - отмечается в сообщении.
Пока министерство иностранных дел Мексики не выступало с заявлениями по поводу инцидента. В связи с похожим происшествием в ноябре 2018 года мексиканские власти инициировали расследование, расценив применение слезоточивого газа как использование оружие против государства.
Напомним, 11 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что достроит стену на границе с Мексикой, даже если для этого придется задействовать армию. Из-за больших расходов на строительство стены правительство США частично прекратило работу, так как не могут согласовать финансирование этого проекта на 2019 год.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
02.01.2019 07:05