Пограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов из Мексики

Задержаны 25 человек, которые бросали в пограничников камни.

Пограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов из Мексики

Около 150 беженцев из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны. Пограничники США применили против мигрантов слезоточивый газ, сообщает "Немецкая волна".

В пограничной службе США отметили, что слезоточивый газ применили в связи с тем, что толпа начала забрасывать правоохранителей камнями. В результате 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков. Остальные беженцы смогли вернуться обратно на территорию Мексики.

"При этом, как утверждает фотокорреспондент AP, мигранты начали бросать камни после того, как пограничники применили силу", - отмечается в сообщении.

Пока министерство иностранных дел Мексики не выступало с заявлениями по поводу инцидента. В связи с похожим происшествием в ноябре 2018 года мексиканские власти инициировали расследование, расценив применение слезоточивого газа как использование оружие против государства.

Напомним, 11 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что достроит стену на границе с Мексикой, даже если для этого придется задействовать армию. Из-за больших расходов на строительство стены правительство США частично прекратило работу, так как не могут согласовать финансирование этого проекта на 2019 год.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Спикер исламистов в Афганистане погиб в результате удара с беспилотникаСпикер исламистов в Афганистане погиб в результате удара с беспилотника
Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезнымАваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным
Блок рекламы


Похожие новости
Продление экономических санкций ЕС против РоSSии вступило в силуПродление экономических санкций ЕС против РоSSии вступило в силу
Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезнымАваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным
РоSSия попросила ГПУ о помощи в уголовном расследовании против Авакова (документы)РоSSия попросила ГПУ о помощи в уголовном расследовании против Авакова (документы)
Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном КрымуУкраина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму
За год пограничники 780 раз отказывались от взяток, - ГПСУЗа год пограничники 780 раз отказывались от взяток, - ГПСУ
СНБО ввел новые санкции против РоSSииСНБО ввел новые санкции против РоSSии
РоSSия расширила санкционный список против УкраиныРоSSия расширила санкционный список против Украины
Волкер: РоSSия ищет повод для новой агрессии против УкраиныВолкер: РоSSия ищет повод для новой агрессии против Украины
В Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном мореВ Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном море
Экс-президенту Румынии Илиеску предъявили обвинение в преступлениях против человечностиЭкс-президенту Румынии Илиеску предъявили обвинение в преступлениях против человечности
Последние новости
Подгружаем последние новости