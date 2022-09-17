Президент Мексики запропонував "план миру", у ОП відповіли: "Ваш план - залишити мільйони під окупацією"
Так звана "мирна ініціатива" президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора вигідна лише росії, оскільки надає їй час для відновлення резервів.
Він розкритикував світових політиків, які використовують війну в Україні для власного піару. При цьому Подоляк жорстоко відреагував на ініціативу лідера Мексики створити "Комітет з діалогу та миру".
"Ваш план - це залишити мільйони під окупацією, збільшити кількість масових поховань та дати Росії час відновити резерви перед новим наступом? Тоді ваш "план" - це план росії", - заявив він.
Нагадаємо, Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що у всьому світі потрібно на п'ять років припини будь-які військові та торгові конфлікти. Зокрема, мексиканський лідер закликав припинити бойові дії в Україні на теперішній стадії та вважати це точкою відліку.
Крім того, у Мексиці пропонують створити так званий "Комітету з питань діалогу та миру" і хочуть оголосили цей план на Генасамблеї ООН.