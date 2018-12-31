На Донбассе ранены двое военных

Солдатам оказали медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное.

На Донбассе в понедельник, 31 декабря, получили ранения двое украинских военных.

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны.

30 декабря на фронте было относительно спокойно, день прошел без потерь для Вооруженных сил Украины. Но после полуночи боевики начали применять минометы в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

По состоянию на 11:00 утра в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы три случая нарушения противником режима прекращения огня, в том числе с применением минометов тяжелых калибров. "С начала суток двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении Минобороны.

Раненые находятся в удовлетворительном состоянии.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали противнику огнем из штатного вооружения, без применения запрещенных калибров.


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